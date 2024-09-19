このほどイギリスのある女性が飼っている、存命中の世界最高齢の猫が33歳で天寿を全うした。この猫は「ギネスワールドレコーズ」では非公式ながらも世界最高齢の猫として多くの人に愛されてきた。この猫と33年間、共に過ごしてきた飼い主の女性は「とても寂しい」と吐露している。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英ノーフォーク州ノリッジ在住のライラ・ブリセットさん（Lila Bris