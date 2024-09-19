写真左から、月桂冠常務取締役・大倉泰治氏、川栄李奈さん、同営業推進部長・柴垣昭彦氏月桂冠株式会社は、2024年9月10日（火）、神田明神ホール（東京都千代田区）にて、新商品「アルゴ」発売発表会／試飲会を開催した。当日は、月桂冠からアルコール度数5％の日本酒「アルゴ」の開発背景や商品特徴を説明、またゲストとして川栄李奈さんが登壇し、自身の日本酒エピソードや新CM撮影の裏側などについても話があった。■新商品発表