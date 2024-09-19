秋といえば月、中秋の名月といえば九月の十五夜。中秋とは秋の中日のことで旧暦8月の真ん中の15日を指しますが、今年は9月17日でしたね。観月の船イメージ（イラストACより）で、このお月見、お菓子を食べて、漫然と月を眺めるだけと思ってる方いませんか？満月が出て夜の空気が澄んでいたら適当にのんびり楽しむ…のもいいですが、平安時代は趣向が違いました。ちなみに以前、「最中」という和菓子は「月見の最中」に食べたお菓子