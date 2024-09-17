スーパーカーだって「車両保険」に入りたい！クルマを運転するなら、任意自動車保険への加入は言わば“当然の義務”ですが、さらに愛車の盗難や事故などのトラブルに備えて「車両保険」に入る人も多いものです。とはいえ昔から、誰でも1度は「高額すぎるクルマ（いわゆる“スーパーカー”）は、車両保険に入れない」という話を聞いたことがあるはず。これは本当でしょうか。「スーパーカー」は「車両保険」に入れない!?［画