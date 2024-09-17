インターネット掲示板「2ちゃんねる（現・5ちゃんねる）」創設者のひろゆきこと西村博之さんの妻・西村ゆかさんが、Xで夫のひろゆきさんに対し苦言を呈している。「社会的地位を上り詰めた女性が幸せそうに見えない」ひろゆきさんは15日、辻希美・杉浦太陽夫妻について「辻ちゃん夫妻が理想すぎる」などとする一般ユーザーの投稿を引用し「『小池百合子都知事と辻ちゃん家庭のどちらが幸せそうに見えますか？』社会的地位を上り詰