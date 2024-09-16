「楽天−日本ハム」＜9月16日楽天モバイル20回戦＞試合開始 13：00先攻：日本ハム後攻：楽天◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（二）小深田（中）辰己（三）浅村（指）安田（左）伊藤裕（一）渡邊佳（遊）村林（捕）石原P. 岸◆ 北海道日本ハムファイターズ（左）水谷（三）清宮（指）レイエス（一）郡司（二）石井（右）万波（遊）水野（中）松本剛（捕）田宮P. 金村