次期ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」と見られる「AI2501」が中国の認証を取得！中国の国家認証認可監督管理委員会（CNCA）の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心（China Quality Certification Centre：CQC）では2024年9月13日（金）付けでASUSTek Computer（以下、ASUS）の未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「ASUSAI2501A」が中国強制製品認証（China Compulsory Certiﬁcation：CCC）