エリザベス女王の崩御から2年目を迎えたことを記念し、北アイルランドに新たな銅像が披露された。女王の銅像は頭にスカーフを巻いた姿で表現されており、故エディンバラ公フィリップ王配と2匹の愛犬の銅像が並んでいる。制作を依頼した自治区議会は「気品と堅実さ、そして生涯をかけた公共サービスへの献身を映し出している」とコメントした。一方で、SNSでは「女王にまったく似ていない」「陛下への侮辱だ」「ミセス・ダウトみた