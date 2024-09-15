一言で言えば、ギラヴァンツ北九州のFW大森真吾はプレーも性格も純粋で真っ直ぐだ。恵まれた身体能力と当たり負けしない強さを武器に、貪欲にゴールを目ざす。ピッチ外でも実直な男で、東福岡高時代にはそれを象徴する出来事もあった。高校３年次の11月下旬。選手権開幕まで１か月を切ったなかで、練習の雰囲気が悪かった。すると、仲間が帰った後にスタッフルームに足を運び、涙ながらに「なんでもっと周りはやらないんです