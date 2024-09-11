タレントでYouTuberのフワちゃんが芸能活動休止を発表して、1カ月が経過。お笑い芸人のやす子（26）への暴言騒動によって“降板ドミノ”が続き、すっかり表舞台で姿を見かけることはなくなった。それだけに、レギュラー出演していた『行列のできる相談所』（日本テレビ系）の8月18日放送回のみならず、9月7日放送の『有吉の夏休み2024 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）でも出演シーンが大幅にカットされたことも話題を呼んだ