先月下旬、アメリカ在住のTikTokerの女性が投稿した1本の動画が話題となっている。女性はオンラインで調査中、200年近く前に撮られた写真の女性の顔が自分にそっくりであることに気づいたそうで、動画では2人の顔を比べているのだが…。写真の女性はいったい誰なのか？ネットメディア『What’s the Jam』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】米ウィスコンシン州出身のリンジー・ブリスさん（Lindsay Bullis、28）は先月、