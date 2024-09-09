板野友美が、これまでNGにしていた仕事を告白し、千鳥のノブが「え！」と驚愕するヒトコマがあった。【映像】板野友美のNG仕事『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。この日のゲストには板野友美が登場した。夏と言えば怖い話。しかし、怖い話は苦手な人も多く、誰もが楽しめるも