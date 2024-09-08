インドネシアスマトラ島のゴム農園で先月下旬、一人で作業中だった57歳の女性が体長4.8メートル超（16フィート）のヘビに襲われて死亡した。インドネシアでは最近、女性がヘビに襲われる事故が相次いでおり、人々を震え上がらせている。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。【この記事の動画を見る】スマトラ島ジャンビ州ムアロ・ジャンビ・リージェンシーのゴム農園で先月27日、ゴムの樹液を採取していたハプサさん（Ha