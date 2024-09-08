9月3日、SixTONESの京本大我がソロプロジェクト「ART-PUT」の始動を発表した。京本のファンからは歓喜や期待の声が上がっている一方、グループのファンからは「絶対に今やることじゃない」「SixTONESから離れていく人が増えそう」などと、ネガティブな声が続出している。【写真】「薬指に指輪」森本慎太郎と森川葵のツーショット歌唱力の高さでソロ活動が期待される京本京本は自身のX（旧Twitter）にて、「京本大我によるクリ