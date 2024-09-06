大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャース。その本拠地ドジャー・スタジアムでは、2024年から『築地銀だこ』が出店している。【写真】ドジャースと一平ちゃんが並んでる！！現地で行列ができる『築地銀だこ』「6個で13.99ドル、日本円で約2000円と日本で食べるより高額ではありますが、行列ができるほど人気です。2月のファン感謝イベントで、好きな日本食を聞かれた大谷選手が“たこ焼き”と答えたことも人気を後押ししてい