チル（株）（TDB企業コード：126011558、資本金6500万円、東京都渋谷区宇田川町31-4、代表杉山祐氏）は、9月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。申請代理人は大沼竜也弁護士（ときわ法律事務所、東京都千代田区大手町1-8-1、電話03-3271-5140）。監督委員は伊達雄介弁護士（新千代田総合法律事務所、東京都千代田区神田神保町2-3-1、電話03-3239-5360）。当社は、2014年（平成26年）1月に設立