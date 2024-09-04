香港のティーンエイジャーが、性衝動を抑えるためにバドミントンを推奨されていることが分かった。香港の教育当局は、10代の男女に対して正しい社会的価値観を促進するため、性欲をコントロールすることを要望。12歳から14歳までの子供たちに渡された70ページに及ぶガイダンスには、ペアで一緒に勉強していてムラムラした場合、「外に出て体育館に出向き一緒にバドミントンをしなさい」と記載されている