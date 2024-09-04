一夜明けて会見ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は4日、4団体防衛から一夜明け、神奈川・横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は東京・有明アリーナで元IBF世界同級王者TJ・ドヘニー（アイルランド）に7回0分16秒TKO勝ち。陣営の大橋秀行会長が将来的な那須川天心（帝拳）との対戦プランに言及したことを受け、「土俵に上がってきてから」と話した。試合から一夜明けた井上は傷のない綺麗な