副業・起業のため「不動産投資」を始める会社員が増えている。高卒・中小零細企業勤務の低属性サラリーマンから総投資額12億円、純資産3.5億円を築いた“サバイバル投資家”生稲崇氏に聞く、新築不動産投資の秘訣とは？◆1棟で1億円超の売却益も。新築不動産投資の極意とは銀の利上げによる住宅ローン金利の上昇が予想される中、「不動産価格が天井をつけた」として、これまで市場に出回らなかった魅力的な不動産を購入するチ