みなさんが「長く着られる洋服ブランド」といわれたらどのブランドを思い浮かべますか。株式会社レビュー（名古屋市中区）が運営する暮らしに役立つ情報メディア『さぶろぐ』が実施した調査によると、「ユニクロ」1位となりました。【グラフ】長く着られる洋服ブランドランキング1位は…？調査は、全国の20代以上の男女100人を対象として、2024年7月にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以