橋本拳人はスペイン2部エイバルへ加入スペイン2部のエイバルは、現地時間8月29日に元日本代表MF橋本拳人の獲得を発表したなか、エイバルの指揮を執るホセ・ルイス・メンディリバル監督が自身の公式SNSで歓迎しており、話題を呼んでいる。31歳の橋本はFC東京の下部組織出身で2012年2月にトップチーム昇格。ロアッソ熊本への期限付き移籍を経て復帰し、主力として定着すると、20年7月にロシア1部ロストフへ完全移籍を果たした。