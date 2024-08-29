ロイズ(ROYCE')から、栗や焼き芋など“秋の味覚”を用いた生チョコレート4種が登場。2024年9月4日(水)より、ロイズ直営店ほかにて数量限定発売される。味わい深い「栗」生チョコレートロイズの生チョコレートは、なめらかな口どけが魅力的。コク深い栗が主役の「生チョコレート[栗]」は、まろやかなミルクチョコレートにマロンパウダーをブレンドした、秋ならではの味わいを楽しめる。隠し味には、甘く香るラム酒とブランデーを入