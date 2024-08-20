K-POPガールズグループ「NewJeans」のHYEIN（ヘイン）さんが、2024年8月19日放送の音楽特番「CDTV ライブ！ ライブ！」（TBS系）で、スピッツの名曲「チェリー」をカバーした。その際に表示された「テロップ」に、SNSで波紋が広がっている。ストリーミングの累計や公式MVは1億回以上再生「チェリー」は、1996年に発売されたスピッツの13枚目のシングルだ。CDの売上は161万枚超を記録。2023年7月には、Billboard JAPANチャートでス