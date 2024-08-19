あのちゃん人気タレントのあのちゃんが自身のYouTubeチャンネル『あのちゅーる』で公開した動画が話題になっている。8月16日に公開されたのは「【初公開】体重計乗った☆【あのちゃん】」と題した動画で、寝起きの状態で、髪の毛もノーセット、そして、ノーメイクという状態で、体重を測るというものだった。かなり長い間、体重を測ってなかったという、あのちゃん。白いTシャツに、赤いショートパンツを穿いた、あのちゃ