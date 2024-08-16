こうなると通行止めも時間の問題？首都高「入口閉鎖」始まる2024年8月16日（金）9時30分現在、台風7号が関東に接近していることから、高速道路で通行止めの可能性が発表されています。すでに首都高では一部入口の閉鎖が始まっています。東京湾アクアライン。16日9時30分頃。今後の通行止めの可能性が発表されている（画像：NEXCO東日本）。現時点で閉鎖されているのは、首都高の横浜市内、湾岸線の本牧ふ頭−幸浦間の各入口、K