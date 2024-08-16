神村学園の応援団はバスで10時間以上の移動第106回全国高校野球選手権大会は15日に大会第9日が行われ、4試合が行われた。連日、各校の野球部や父母、一般生徒やOBなど多くの人が応援に駆け付けている。この日も掛川西（静岡）や早実（西東京）などの応援団がアルプスから声援を送ったが、全ての高校が同じ条件ではない。神村学園（鹿児島）にはある“悩み”があった。第1試合に登場した神村学園の応援団は、鹿児島からバスで駆