新潟県長岡市で毎年8月2日、3日の両日にわたって開催される「長岡まつり大花火大会」。戦争の犠牲者への慰霊と災害からの復興を願う、伝統的な催しです。日本三大花火大会のひとつにも数えられており、約2万発の花火が夜空いっぱいに鮮やかに彩り、視界に収まりきらないほどのスケールと迫力が圧倒的。全国でも指折りの人気を誇り、毎年各地から観客が訪れる大型の花火大会です。現在Xでは、そんな花火大会の様子を捉えたこんな写