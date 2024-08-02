7月31日、元・雨上がり決死隊の宮迫博之（54）が自身のYouTubeチャンネルを更新。初登場だというお笑い芸人のペナルティ・ワッキー（52）をゲストに招いて、「芸人対談」と題し、過去の裏話などを語った。トークは2人がレギュラー出演し、00年〜06年に放送されていた人気バラエティ番組『ワンナイR＆R』（フジテレビ系）の頃の話題に。宮迫はその時代が「キャリアハイですよ」「サッカーをしていた高校時代よりも青春だった」と回