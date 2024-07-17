（株）フェルナンデス（戸田市）は7月11日までに事業を停止し、破産手続きを杉田聡士弁護士ほか1名（弁護士法人オリオン池袋東口法律事務所、東京都豊島区南池袋2−15−3）に一任した。負債総額は債権者約80名に対して約7億円。国産エレキギターブランド「FERNANDES」として、主に外注委託により製造した自社ブランドのエレキギターやベース、アンプ、エフェクターなどを販売していた。著名アーティストともライセンス契約を結