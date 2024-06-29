現在、活動休止中のアイドルユニット「」。そのファンクラブ自体は今も継続中で、その会費は年間4,000円。2年目以降もずっと4,000円の会費であることから、デビュー以来、のファンクラブ会員で居続けているファンも多いはずだ。ただ肝心のが現在活動していないので、今のファンクラブにお金を落とす意味がどこまであるのか……。そんな中、SMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）を退所し、独立した二宮和也（40）が個人とし