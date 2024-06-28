元フィギュアスケーターで、現在はコーチとしても活動する安藤美姫。“恋多き女”のイメージもある彼女だが、6月26日の『文春オンライン』にて、あらたな熱愛疑惑が報じられた。【写真】コーチとして受け持つ“教え子”の手をしっかり握る安藤美姫《16歳はさすがにまずいでしょ！》記事によると、安藤は教え子である16歳のフィギュア選手とUSJで“手つなぎデート”を楽しんでいたそう。36歳になる安藤とは、実に20歳もの年齢差