英ロンドン中心部ホワイトホールにある英王室騎兵隊の司令部「ホース・ガーズ」は、馬に乗る勤務中の近衛兵と記念撮影ができる観光名所として有名である。ところがハプニングは尽きないようで、馬に近づきすぎて小突かれた女性が飛ばされ、派手な顔面ダイブを見せた動画が注目されている。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】24日、バッキンガム宮殿にほど近い「ホース・ガーズ」の正門を警備する近衛兵が乗った