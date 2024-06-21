¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤¹¤®¤ë......¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î17Æü¡¢¤È¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ÎÊÂ¤Ó¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤­¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£Çò¤¤¥É¥í¥É¥í¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ©ÌÀ¤Ê´ï¤¬2¤Ä¡¢ÎÙÆ±»Î¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃæ¿È¤Ï......¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤È¡Ö¤È¤í¤í¡×¡ª¡©¤­¡¢´í¸±¤¹¤®¤ë¡£¤¦¤Ã¤«¤êÉ½¼¨¤ò¸«´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥ë¡¼