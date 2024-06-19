東京都江東区にある私立幼稚園の保育室で一昨年、丸めて立てかけられていた絨毯（高さ160センチ・重さ11キログラム）が倒れて、近くでままごとで遊んでいた女児が下敷きになる事故が起きた。左上腕を骨折する大ケガを負った女児は、二度の手術を経て、現在もリハビリを続けている。園や区教委から「適切な対応」をされなかったことから、保護者はこのほど、保育事故の調査と検証のために第三者委員会の設置を求める陳情を江東区議