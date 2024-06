現地時間の2024年6月17日に、Appleが後払い決済サービス「Apple Payで後払い」の提供を終了することを発表しました。理由としてAppleは「2024年後半からの新しい分割ローンサービス提供のため」と説明しています。View and manage your Apple Pay Later loan information - Apple Supporthttps://support.apple.com/en-us/108418Apple discontinuing Apple Pay Later, ahead of new features launching this fall - 9to5Machttps:/