男児が転落したとみられるマンションで警戒に当たる警察官＝18日午前9時36分、大阪府吹田市18日午前6時40分ごろ、大阪府吹田市の7階建てマンションの駐車場で「男の子が倒れている」と、通行人から110番があった。吹田署によると、中学3年の男子生徒（14）が頭部から出血しており、病院に搬送されたが死亡が確認された。マンションから転落したとみられ、署は自殺の可能性もあるとみて調べている。吹田署によると、駐車場の防