阪急阪神ホールディングス（HD）の定時株主総会が14日午前、大阪・梅田芸術劇場で始まり、昨年の宝塚歌劇団員急死問題をめぐり、株主から厳しい質問が相次いだ。角和夫代表取締役会長が議長を務め、昨秋の宝塚歌劇団宙組団員急死について謝罪をしてスタートした。株主からの質問、意見では、角会長、劇団の村上浩爾理事長への辞任請求に加えて、団員急死に関連したと報じられた現役団員へ総会への出席を呼びかけ、会場内に不規則な