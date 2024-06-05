32年前、女の子2人が殺害された「飯塚事件」をめぐり、元死刑囚の遺族らが求めていた裁判のやり直しについて、福岡地裁はきょう、認めない決定をしました。「請求棄却だそうです。不当決定です」福岡地裁は、午前10時に「請求棄却」の決定文を弁護団に手渡しました。支援者らには落胆が広がっています。1992年、小学1年の女の子2人が殺害された「飯塚事件」では、殺人罪などに問われた久間三千年元死刑囚の死刑が2008年に執行され