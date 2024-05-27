鈴木康友氏（写真・時事通信）相次ぐ選挙で自民党の連戦連敗が止まらない。「2月4日の群馬県前橋市長選、4月28日の衆院補選島根1区、5月19日の神奈川県小田原市長に続いて、5月26日の静岡県知事選と東京都議会目黒区補選でも自民党が支援した議員が惨敗しました。各選挙で裏金問題に対する有権者の批判は収まるどころか炎上する一方でした。とりわけ立憲民主党と国民民主党が推薦した元浜松市長の鈴木康友氏に70000票もの差