「ＧＷ１０日間、毎日人間の相手をして疲れすぎてついに最終日座りながら寝た犬」【写真】人間がいない日を10日ぶりに満喫した犬、ずっと寝てますそんなひと言とともに「Ｘ」に投稿された、今にも寝落ちしそうなワンちゃんの写真が注目を集めました。その表情から大型連休を飼い主さんと共に満喫しきったことが伝わってきますね。写真を投稿したのは「ノーランとブレアの日常」（@noiblair）さん（以下、飼い主さん）のアカ