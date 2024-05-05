「5月3日に放送されたドキュメンタリー番組『スイッチインタビュー』（NHK）に、俳優でアーティストののんさん（30）が、ももいろクローバーZの百田夏菜子さん（29）とともに出演しました。異なる分野で活躍する2人の“達人”が取材対象者とインタビュアーをスイッチしながら、2週にわたり語り合う同番組の初回で、のんさんがインタビュアーとして、『アイドルは続けたいと思いますか？』などの質問を投げかけていました」（スポー