恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。皆さんは「お寺のお坊さんとの結婚生活」と聞いて、どんなことが浮かびますか？ お坊さんと結婚した女性の“リアルな生活”の話を聞くと、一般的なイメージと