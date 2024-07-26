タイミーは東京・汐留の高層オフィスビル1フロアに本社を構える。小川代表はDeNAの南場智子会長はじめ多くの起業家たちから薫陶を受けてきた（撮影：尾形文繁）スキマバイトアプリを運営する「タイミー」が本日7月26日、東証グロース市場へ上場する。公開価格ベースでの時価総額は1379億円。2018年8月のサービス開始にもかかわらず、「ユニコーン企業」となった。創業者の小川嶺代表（以下、人物の敬称略）は27歳。立教大学生だっ