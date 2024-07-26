「歳を取った」と感じたきっかけは「体力の衰え」が最多　※画像はイメージです（polkadot/stock.adobe.com）まいどなニュース

「歳取った」感じ始めた年齢の最多は40〜44歳 きっかけ2位は「白髪増えた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 主婦向けの情報メディア「SHUFUFU」が「歳」に関する調査を実施した
  • 自分が歳を取ったと感じ始めた年齢を調査したところ、「40〜44歳」が最多に
  • 歳を取ったと感じたきっかけについては、「白髪の増量」などの回答があった
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