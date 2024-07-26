店員の知識が悲惨すぎる筆者はかつてそれなりに腕時計に興味があり、30代前半の頃、買い漁っていた時期があったが、現在はとんと関心がなくなってしまった。だが、先日、ひょんなことであるブランドのブティックを訪れる機会があった。スーツをビシッと着こなした店員が接客してくれたが、時計の型番やブランドの歴史など、いろいろとよく間違うので驚いた。【画像】ロレックス、IWC、パテックフィリップ…時計ファン垂涎のアイ