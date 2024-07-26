それは魂の叫びだったのか。2016年に自宅で妻を殺害したとして殺人罪に問われた講談社の元編集次長・朴鐘顕(パクチョンヒョン)被告（48）の差し戻し審の判決が18日にあり、東京高裁は懲役11年とした一審・東京地裁判決を支持した。【画像】殺人罪で懲役11年判決を受けた朴鐘顕被告「えっ」無罪を訴えた被告側の控訴を棄却すると家令和典裁判長が言い渡すと、法廷に大きな声が響いた。ほかならぬ朴本人の声だ。その後も「この
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