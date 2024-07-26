お笑いコンビ「さらば青春の光森田哲矢（42）が、25日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演し、人気芸人たちへの金貸し事情を明かした。この日は「芸能人のお金の使い方近況報告会」と題し、出演者たちが最近の買い物事情を報告した。森田の金の使い道の一つは、後輩芸人へ金を科すことだという。「金を貸してあげてまして。僕の周りにはクズが集まってくるです」。その額は現在、総額680万円。