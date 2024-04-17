かつてウクライナ代表FWとして活躍したアンドリー・シェフチェンコ。47歳になった同氏は今年1月にウクライナサッカー連盟の会長に就任した。『The Athletic』によれば、シェフチェンコ会長率いる同連盟は、国内の審判レベルを改善するために急進的な取り組みを行っているという。そのひとつが、審判に対するポリグラフ（ウソ発見器）の導入。シェフチェンコ会長は「ポリグラフはどの審判と働くことができるか、働くことができない