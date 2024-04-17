ヤンキース戦は今季2登板で計11回1/3を投げ1失点■ブルージェイズ 5ー4 ヤンキース（日本時間17日・トロント）ブルージェイズの菊池雄星投手が16日（日本時間17日）、本拠地で行われたヤンキース戦に先発。6回4安打1失点、9奪三振の快投で今季初勝利を手にした。防御率は2.08となった。初回に3者連続空振り三振という抜群の立ち上がり。2回に先制を許したが最少失点で踏ん張ると、味方が3回に同点に追いつき、4回に2点を勝ち越