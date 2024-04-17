伊藤沙莉週刊女性PRIME

朝ドラ好調の伊藤沙莉、爆モテだった学生時代と「芸能界引退危機」の過去

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 虎に翼」で主演を務める伊藤沙莉の学生時代を、週刊女性PRIMEが伝えた
  • 高校では、明るい性格とかわいいルックスで「爆モテ」していたと知人
  • しかし、当時は仕事があまりなく、女優を辞めようとしていたと業界関係者
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